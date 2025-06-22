Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятной акции ко Дню памяти и скорби

Работники Центрального отделения ПАО «РЭСК» приняли участие в памятной акции на площади Победы, приуроченной ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.

Вместе с волонтёрами Победы сотрудники ПАО «РЭСК» зажгли 7000 свечей в знак уважения к подвигу павших героев.

Из огней образовался единый силуэт — эмблема рязанских десантников — символ мужества и стойкости тех, кто внёс значительный вклад в Победу. Их подвиг навсегда в памяти народа.