Работающим пенсионерам объявили сроки перерасчета пенсий

Эксперт по пенсионному обеспечению Виктор Ляшок объявил, что работающим пенсионерам перерасчитают пенсии с учетом всего трудового стажа уже 1 августа. Он также отметил, что выплаты военным пенсионерам будут предварительно проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года. Его словам приводит РИА Новости.

Ляшок отметил, что 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, который будет учитывать весь трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов и, следовательно, к увеличению пенсии. Но, как утверждает эксперт, не более, чем на 400 рублей. Тем не менее, прибавка будет зависеть от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов работодателем.

Кроме того с 1 октября произойдет индексация пенсий военных пенсионеров. Предполагается, что она составит 5,1%, но при увеличении темпов инфляции данная величина может быть пересмотрена.