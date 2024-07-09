Вторник, 9 июля, 2024

Работающим пенсионерам объявили сроки перерасчета пенсий

Автор: 7info7

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Эксперт по пенсионному обеспечению Виктор Ляшок объявил, что работающим пенсионерам перерасчитают пенсии с учетом всего трудового стажа уже 1 августа. Он также отметил, что выплаты военным пенсионерам будут предварительно проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года. Его словам приводит РИА Новости.

Ляшок отметил, что 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, который будет учитывать весь трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов и, следовательно, к увеличению пенсии. Но, как утверждает эксперт, не более, чем на 400 рублей. Тем не менее, прибавка будет зависеть от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов работодателем.

Кроме того с 1 октября произойдет индексация пенсий военных пенсионеров. Предполагается, что она составит 5,1%, но при увеличении темпов инфляции данная величина может быть пересмотрена.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

За избиение знакомого в Касимове приговорили двух мужчин к длительному лишению свободы

В Рязани «ЕР» проведёт ещё одно предварительное голосование для выборов в облдуму

Депутат Бурляев рассказал, когда в России запретят чайлдфри

Смертельное ДТП с маршруткой под Рязанью: что известно на данный момент

В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

В Рязани 9 июля проведут ямочный ремонт на 6 улицах

Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео

Эксперты Роскачества рассказали, как смартфон подслушивает хозяина

По проезду Гоголя в Рязани закроют движение транспорта

МЧС сообщило подробности пожара в рязанском ТЦ «Аркада»

На пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуированы два человека

Рязаньстат рассказал о температурных рекордах июля в Рязани