Четверг, 24 апреля, 2025
18.6 C
Рязань
Общество

Работа сотрудников Рязанского ДДТ по патриотическому воспитанию детей признана лучшей

Анастасия Мериакри

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди награждённых — педагоги и методисты Дворца детского творчества, чьи работы получили высокую оценку экспертного сообщества.

Дипломом награждаются:

  • Кузнецова Татьяна Борисовна,
  • Рогова Марина Васильевна,
  • Керимова Ирина Валентиновна,
  • Грендо Маргарита Вячеславовна,
  • Бурякова Татьяна Евгеньевна.

Их методическая разработка «Я горжусь, что перо приравняли к штыку» стала лучшей в номинации, посвящённой патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

Реклама

Поздравляем педагогов с заслуженной наградой! Их труд вдохновляет подрастающее поколение помнить героическое прошлое, чтить традиции и продолжать дело сохранения исторической памяти.

Работа сотрудников Рязанского ДДТ по патриотическому воспитанию детей признана лучшей Методическая разработка «Я горжусь, что перо приравняли к штыку» стала лучшей в номинации, посвящённой патриотическому воспитанию детей и молодёжи.
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.