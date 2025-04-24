Работа сотрудников Рязанского ДДТ по патриотическому воспитанию детей признана лучшей

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди награждённых — педагоги и методисты Дворца детского творчества, чьи работы получили высокую оценку экспертного сообщества.
Дипломом награждаются:
- Кузнецова Татьяна Борисовна,
- Рогова Марина Васильевна,
- Керимова Ирина Валентиновна,
- Грендо Маргарита Вячеславовна,
- Бурякова Татьяна Евгеньевна.
Их методическая разработка «Я горжусь, что перо приравняли к штыку» стала лучшей в номинации, посвящённой патриотическому воспитанию детей и молодёжи.
Поздравляем педагогов с заслуженной наградой! Их труд вдохновляет подрастающее поколение помнить героическое прошлое, чтить традиции и продолжать дело сохранения исторической памяти.