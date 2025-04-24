Работа сотрудников Рязанского ДДТ по патриотическому воспитанию детей признана лучшей

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди награждённых — педагоги и методисты Дворца детского творчества, чьи работы получили высокую оценку экспертного сообщества.

Дипломом награждаются:

Кузнецова Татьяна Борисовна,

Рогова Марина Васильевна,

Керимова Ирина Валентиновна,

Грендо Маргарита Вячеславовна,

Бурякова Татьяна Евгеньевна.

Их методическая разработка «Я горжусь, что перо приравняли к штыку» стала лучшей в номинации, посвящённой патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

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Поздравляем педагогов с заслуженной наградой! Их труд вдохновляет подрастающее поколение помнить героическое прошлое, чтить традиции и продолжать дело сохранения исторической памяти.