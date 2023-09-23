Суббота, 23 сентября, 2023
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Рабочий лишился члена, упав на циркулярную пилу

7info
Изображение от pressfoto на Freepik

В Московской области рабочий лишился полового члена, упав на циркулярную пилу, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл в городе Щёлково. 37-летний строитель из Белоруссии сорвался со стропил строящегося дома. Мужчина упал на работающую внизу циркулярную пилу. Диск мгновенно лишил его мужского достоинства.

С диагнозом «травматическая ампутация» строителя доставили в больницу. Коллега пострадавшего сумел найти отрезанный орган. Есть надежда, что врачи сумеют пришить его обратно.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

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