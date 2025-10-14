По решению органов исполнительной власти города Рязани ООО «Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета». Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

«Это высокая честь и признание наших заслуг в социально-экономическом развитии Рязанской области! Спасибо каждому члену команды за профессионализм и преданность делу! Вместе мы обязательно достигнем новых высот!» — отметили в компании.

Включение в этот реестр — еще одно подтверждение того, что компания движется в правильном направлении и вносит значимый вклад в процветание региона.