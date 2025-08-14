Пытавшийся сжечь знакомого заживо рязанец заключен под стражу 

В четверг, 14 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании 61-летнему жителю Ермишинского района, подозреваемому в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

12 августа между двумя знакомыми мужчина во время застолья с алкоголем произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый облил 41-летнего потерпевшего горючим веществом и поджег. Пострадавший получил серьёзные ожоги.

На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.