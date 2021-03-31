Пьяный муж убил жену сразу после профилактической беседы в полиции

В Новосибирской области проведут служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы жителя Бердска, который пришел домой и убил жену, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 29 марта. В этот день сотрудники полиции выезжали на вызов о семейном конфликте. Они доставили 39-летнего хозяина квартиры в отдел и отпустили его после профилактической.

Вскоре мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Правоохранители обнаружили на месте случившегося тело 29-летней женщины. Также в квартире находился 60-летний отец подозреваемого с резаной раной лица. Потерпевшего госпитализировали.

Предполагаемого убийцу, который был сильно пьян, задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Вероятно, он орудовал ножом.