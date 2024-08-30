ПВО предотвратила ночные атаки беспилотников: уничтожено 18 украинских БПЛА

В ночь на пятницу российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, организованных украинскими силами. В ходе операции было уничтожено 18 украинских дронов, заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации, одиннадцать дронов были сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской, два — над территорией Республики Крым, и один — над Белгородской областью.

Российские власти заявили, что все беспилотники были успешно уничтожены, атаки пресечены.