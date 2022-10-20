Четверг, 20 октября, 2022
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Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани

В четверг, 20 октября, президент России Владимир Путин посетил Рязанскую область, чтобы проверить подготовку мобилизованных, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства побывал на полигоне Западного военного округа. Ранее сообщалось, что мобилизованных готовят в учебном центре в Сельцах под Рязанью.

— Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации, — сообщает РИА Новости.

Путин увидел, как военнослужащие занимаются огневой, тактической подготовкой, осваивают навыки медицинской помощи, преодолевают десантно-штурмовую полосу.

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