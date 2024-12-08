Воскресенье, 8 декабря, 2024
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Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам, в том числе рязанке

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Алексей Самохин
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении многодетных матерей. Пять женщин получили звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Среди награждённых жительница Рязанской области Луиза Феликсовна Майсумова. Также звание присвоено: Гордиевич Лидии Николаевне (Калининградская область), Ильяшенко Марии Евгеньевне (Москва), Прониной Марии Ивановне (Тамбовская область), Хрулёвой Светлане Васильевне (Чувашия).

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» награждена рязанка Ольга Александровна Батрак.

В общей сложности Владимир Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов России

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