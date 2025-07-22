Вторник, 22 июля, 2025
22.8 C
Рязань
Спорт

Путин присвоил рязанцу Гамзину звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Алексей Самохин
Павел Гамзин, фото Минспорта Рязанской области

Директору рязанской спортшколы «Айсберг» Павлу Гамзину присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ о присвоении почётного звания подписал президент России Владимир Путин. 

Павел Иванович работает в спортивной отрасли почти 40 лет, 14 из них в должности тренера-преподавателя по лёгкой атлетике, более 20 лет на управленческих должностях, в том числе 15 лет заместителем руководителя органа физической культуры и спорта Рязанской области. Судья Всероссийской категории по лёгкой атлетике.

Неоднократно Гамзин получал различные ведомственные награды. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 
Новости России

Россия готовится закрыть небо, Украина рискует остаться без главного оружия

Россия может в ближайшее время получить эффективное средство для нейтрализации массированных атак беспилотников.
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Религия

Летняя Казанская 21 июля. Что можно и что нельзя делать в этот день

21 июля 2025 года празднуется день явления иконы пресвятой Богородицы во граде Казани. Считается, что молитва перед этой иконой исцеляет от болезней и помогает в учебе и работе.

Последние новости

Экономика и бизнес

Россельхознадзор выявил нарушения у производителей рыбной продукции в Рязанской области

Более 300 кг небезопасной рыбы изъято из оборота
Происшествия

Два 12-летних подростка пострадали в ДТП с мопедом в Рязанской области

В Рязанской области легковой автомобиль сбил мопед с двумя 12-летними детьми. Подростки пострадали, им оказана помощь. 
Спорт

Игравший в Рязани сын Вячеслава Буцаева подписал контракт со СКА

СКА Санкт-Петербург заключил пробный контракт с 24-летним нападающим Дэниэлом Буцаевым
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.
Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Общество

Павел Малков: В Дядькове началось строительство нового корпуса школы

Новое здание примет более тысячи учеников. На территории школьного стадиона оборудуют спортивную зону для игры в волейбол и баскетбол, появится площадка для мини-футбола. Кроме того, строители сделают зоны отдыха для учеников и учителей. 
Общество

В Рязани прошли учения по отражению киберугроз

За один день специалисты ликвидировали три инцидента: попытку взлома регионального портала, массовую вредоносную рассылку и отказ сетевого оборудования, приведший к недоступности ресурса.
Общество

На Рязанской ВДНХ открылась вторая детская площадка

К услугам юных посетителей резиденции рязанских брендов — канатные дорожки, лазалки, горка-тоннель.