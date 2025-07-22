Путин присвоил рязанцу Гамзину звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Директору рязанской спортшколы «Айсберг» Павлу Гамзину присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ о присвоении почётного звания подписал президент России Владимир Путин.

Павел Иванович работает в спортивной отрасли почти 40 лет, 14 из них в должности тренера-преподавателя по лёгкой атлетике, более 20 лет на управленческих должностях, в том числе 15 лет заместителем руководителя органа физической культуры и спорта Рязанской области. Судья Всероссийской категории по лёгкой атлетике.

Неоднократно Гамзин получал различные ведомственные награды.