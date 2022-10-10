Понедельник, 10 октября, 2022
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Путин пригрозил Украине новыми ударами в случае продолжения терактов

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В понедельник, 10 октября, выступая на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет отвечать жёстко, если украинские власти продолжат организовывать теракты.

По словам главы государства, киевский режим давно использует террористические методы. Оставлять без ответа преступления просто невозможно.

Также Путин заявил, что украинцы пытались взорвать турецкий поток.

Утром 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам инфраструктуры Украины.

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