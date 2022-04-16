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Суббота, 16 апреля, 2022

Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР и нацистской Германии

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Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР и нацистской Германии

Александр Ильин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован 16 апреля на официальном портале правовой информации.

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При первом нарушении максимальный штраф для физических лиц — 2000 рублей или арест на 15 суток, для должностных — до 4000 рублей, для юридических — до 50 000 рублей.

При втором нарушении максимальный штраф составит до 5000, 20 000 и 100 000 рублей соответственно.

Составлять протоколы о таких правонарушениях будут иметь право полицейские и сотрудники Роскомнадзора.

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