Путин подписал закон о расширении списка оснований для лишения приобретённого гражданства РФ

В России расширили список причин для аннулирования приобретённого гражданства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, закон повысит статус гражданства России и защитит его от злоупотреблений. Он отметил, что все желающие стать гражданами России должны уважать законы нашей страны, знать язык, культуру и быть готовыми исполнять свои обязанности, в том числе защищать Родину.
Председатель Госдумы подчеркнул, что те, кто желает получать от страны соцльготы и другие преимущества гражданства, но при этом нарушают законы, не приветствуются в России. Новый закон не только повысит безопасность страны и поможет защитить национальные интересы, но и выработает действенный механизм для прекращения гражданства тех, кто не соблюдает российское законодательство.
После подписания данного закона на территории страны действуют более 80 оснований для лишения гражданства. В обновлённый перечень вошли следующие преступления:
- Убийство;
- Развратные действия в отношении лиц в возрасте от 12 до 14 лет;
- Вовлечение несовершеннолетних в проституцию организованной группой;
- Организация занятия проституцией с применением насилия;
- Изнасилование, совершенное группой лиц;
- Публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма;
- Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру;
- Сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями;
- Оказание помощи противнику в деятельности против безопасности России;
- Публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства;
- Пропаганда нацистской атрибутики и символики;
- Организация незаконной миграции;
- Иные преступления, связанные с экстремизмом или терроризмом.
Стоит отметить, что новый закон не распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе.