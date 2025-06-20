Путин ответил на вопрос о «смерти» российской экономики цитатой Марка Твена

Президент Владимир Путин процитировал на ПМЭФ американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики.

Ведущий пленарной сессии привел мнение аналитиков о том, что СВО «убивает ее».

«Как в свое время известный писатель говорил, слухи о моей смерти сильно преувеличены», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что у страны низкий долг, развивается промышленность, небольшой уровень безработицы.

Кроме того, по данным президента, инфляция по итогам года ожидается на уровне семи процентов.