Путин назначил рязанца заместителем секретаря Совбеза

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Масленникова родом из Рязани заместителем секретаря Совета безопасности. Документ подписан 26 марта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александру Масленникову 42 года. Он родился в Рязани, закончил Высшую школу экономики. Работал в Министерстве экономического развития в разных должностях. Возглавлял департамент развития секторов экономики.

Пост секретаря Совбеза России в мае 2024 года занял Сергей Шойгу. На момент назначения он имел семь заместителей. Один из которых — Рашид Нургалиев — стал первым замом.