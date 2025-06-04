Путин написал речь об устроенных Зеленским терактах от руки

Президент Владимир Путин написал речь о преступлениях украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским от руки, обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Глава государства выступил с ней на совещании с правительством.
На опубликованной фотографии видно, что российский лидер зачитал не напечатанный текст с листа, а написанный ручкой.
В своем выступлении Путин осудил террористические атаки Украины в Брянской и Курской областях. Он отметил, что Киев хотел сорвать переговоры в Стамбуле, поскольку не хочет мира.
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