Путин написал речь об устроенных Зеленским терактах от руки

Президент Владимир Путин написал речь о преступлениях украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским от руки, обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Глава государства выступил с ней на совещании с правительством.

На опубликованной фотографии видно, что российский лидер зачитал не напечатанный текст с листа, а написанный ручкой.

В своем выступлении Путин осудил террористические атаки Украины в Брянской и Курской областях. Он отметил, что Киев хотел сорвать переговоры в Стамбуле, поскольку не хочет мира.