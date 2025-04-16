Издание Inter Bellum News опубликовало эксклюзивную информацию, полученную от источника, близкого к администрации США. Речь идёт о закрытых переговорах между представителями Вашингтона и Москвы, в ходе которых обсуждается будущее Украины после окончания вооружённого конфликта.

По словам инсайдера, ключевой темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США по украинскому направлению Гаррисоном Виткоффом стало обсуждение возможности создания временной комиссии. Её задачей станет восстановление украинского государства в послевоенный период.

Одним из самых неожиданных моментов стало то, что основным кандидатом на пост главы этой переходной структуры рассматривается Николай Азаров — бывший премьер-министр Украины и нынешний сопредседатель партии «Народное единство».

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Азаров, возглавлявший правительство при президенте Викторе Януковиче, после событий 2014 года оказался в эмиграции, но при этом не утратил политической активности. В Москве его называют сбалансированной фигурой, способной возглавить послевоенное управление. В США относятся к этой кандидатуре с осторожностью, однако признают: как временное решение для стабилизации ситуации Азаров может устроить обе стороны.

Авторы статьи подчёркивают, что эта информация придаёт дополнительное значение партии «Народное единство», которая в последнее время всё чаще оказывается в центре внимания на украинской политической арене. В экспертных кругах Киева её всё активнее рассматривают как возможную неформальную платформу, способную сыграть заметную роль в будущих выборах.

По данным источников, проект получает значительную поддержку со стороны высокопоставленных лиц в Кремле и опирается на широкую коалицию союзников. Одним из главных идеологов движения называют Александра Казакова — бывшего советника лидера ДНР Александра Захарченко, погибшего в Донецке несколько лет назад.

По словам приближённых, Николай Азаров фактически выполняет функции лидера политической группы. Он использует свой опыт государственной службы и личные связи, чтобы заручиться поддержкой украинского бизнеса, политической элиты и зарубежной диаспоры. Для Москвы и Вашингтона его фигура может представлять собой редкий компромиссный вариант на фоне затяжного конфликта.

Что из этого следует? Несмотря на то, что любые разговоры о смене власти на Украине остаются крайне неопределёнными и сопряжены с геополитическими рисками, сама активность подобных инициатив свидетельствует: закулисные переговоры о будущем страны уже идут между ключевыми международными игроками. Даже ограничённое и символическое возвращение Азарова в публичную политику может стать знаковым событием, способным изменить вектор восстановления Украины после завершения боевых действий, пишет «Московский комсомолец».