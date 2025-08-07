Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, в случае личной встречи, вероятно, обсудят не только украинский кризис, но и более широкий круг международных вопросов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Не только Украина: повестка будет шире

По словам эксперта, интересы Москвы выходят далеко за рамки конфликта на Украине.

«В глобальном плане нас интересует не только Украина. Есть вопросы по Южному Кавказу — Армения, Азербайджан, Грузия. Немаловажен и вопрос борьбы за арктические ресурсы. Также необходимо обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, где остаются острые проблемы, в том числе связанные с гибелью мирных палестинцев», — подчеркнул Перенджиев.

Политолог отметил, что пошлины и санкции Трампа — это не только геополитическое давление, но и геоэкономическое противостояние.

«США не так сильны, как им кажется. Нельзя просто взять и нагнуть всех. В какой-то момент все могут объединиться против США», — заявил он.

Что касается российско-американских экономических связей, Перенджиев считает, что Москва не зависит от Вашингтона, а сохраняющиеся направления сотрудничества выгодны, прежде всего, самим США.

«Они не зажмут нас по этим направлениям, потому что ударят себе же кирпичом по голове. Это нужно объяснять Трампу. Он любит торг», — добавил эксперт.

Путин готов предложить Трампу «интересный ход»

Александр Перенджиев выразил уверенность, что Владимир Путин, в случае переговоров с Трампом, предложит инициативу, которая позволит президенту США почувствовать себя победителем, при этом отстаивая национальные интересы России.

«Путин умеет вести переговоры и знает, как работать с такими политиками, как Трамп. Он даст ему что-то, что тот сможет продать как свою победу, но не в ущерб российским интересам», — подытожил Перенджиев.