Четверг, 20 июля, 2023
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Путин 20 июля посетит один из регионов России

7info

Президент России Владимир Путин 20 июля посетит один из регионов РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Место, в которое поедет президент, Песков не назвал.

— Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, — заявил он.

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