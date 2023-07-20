На главнуюНовости мира 20.07.2023 13:26 Путин 20 июля посетит один из регионов России 7info Президент России Владимир Путин 20 июля посетит один из регионов РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Место, в которое поедет президент, Песков не назвал. — Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, — заявил он. Новости партнёров Читайте также В центре Рязани оборудовали временный пешеходный переход Жилой дом в Ступино взорвал мужчина, чтобы избавиться от семьи — следствие YouTube заблокировал канал Захара Прилепина В Рязани состоялась приёмка двух благоустроенных территорий Центр Рязани остался без электричества из-за аварии Два иностранца задержаны в Рязани с героином На улице Новосёлов «Рейндж Ровер» сбил 14-летнюю велосипедистку, нарушившую ПДД Минцифры: более миллиона россиян оформили Карту болельщика Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В центре Рязани оборудовали временный пешеходный переход На участке нанесли дорожную разметку, установили соответствующие знаки и ограждения. Жилой дом в Ступино взорвал мужчина, чтобы избавиться от семьи — следствие Взрыв газа в жилом доме произошёл 11 апреля 2022 года. Экстрасенс назвал фамилии людей, которым ни в коем случае нельзя заводить детей В старинных писаниях есть раздел с особо опасными фамилиями. Их носителей рекомендовано обходить стороной. YouTube заблокировал канал Захара Прилепина — Ну что ж, прощай ютуб. Принимаю ваше скотство, как награду, — написал уроженец Рязанской области. Темой «Правительственного часа» в Рязанской Облдуме стало патриотическое воспитание детей и молодёжи Как в современных условиях решать эту задачу, депутаты обсудили с представителями власти и общественных организаций. В Рязани состоялась приёмка двух благоустроенных территорий В рамках программы поддержки местных инициатив, вдоль домов 39 корп. 1 и 37 корп. 5 по улице Высоковольтной провели обустройство тротуарной дорожки. Стало известно о появлении 17 июля в Тихом океане предвестника апокалипсиса Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала о загадочном появлении 17 июля в Тихом океане «Сельдяного короля». Центр Рязани остался без электричества из-за аварии Работают ремонтные бригады МУП «РГРЭС», подачу электроэнергии обещают восстановить в течение двух часов. Два иностранца задержаны в Рязани с героином Первый задержанный — 21-летний уроженец Средней Азии, остановлен с самокатом на улице Дзержинского. На улице Новосёлов «Рейндж Ровер» сбил 14-летнюю велосипедистку, нарушившую ПДД Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП в Дашково-Песочне Минцифры: более миллиона россиян оформили Карту болельщика Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам. Фура сбила 13-летнего велосипедиста на трассе М5 в Рязани Подросток, получивший травмы, госпитализирован, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.