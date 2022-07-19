Путешествие на север

В рубрике «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказывает о картине Константина Коровина «Этюд села на севере России».

— Добрый день, дорогие друзья. Мы отправляемся за новыми впечатлениями на север.

Константин Коровин отправился в дальнюю поездку по предложению Саввы Мамонтова, который планировал создать павильон «Крайнего Севера» на Всероссийской выставке 1896 года. Идея вдохновила художника, и он создал декоративное панно, которое очень высоко оценил Нестеров, писавший и прославлявший природу этого края ранее.

В «Этюде села на севере России» Коровин обращается к строгому и сдержанному колориту, неяркой цветовой палитре.

Но так точно передаёт ощущение и впечатление от суровой на краски, но невероятно поэтичной природы.

Для многих русских живописцев конца 19 начала 20 века север стал мощным источником вдохновения. Алексей Серов так говорил об этом крае:

— На Севере свет мокрый и всегда в бок светит.

Мы словно распахиваем окно и оказываемся в совершенно другом мире, наслаждаясь красотой, величием, мудростью и строгостью северной природы.



