Вторник, 13 августа, 2024

Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия»

Автор: Кристина Аманн

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Фото Рязанского музея путешественников

Землепроходец Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия» 13 августа. Об этом сообщают специалисты Рязанского музея путешественников.

«Полярная Россия» — это авторский экспедиционный проект 68-летнего рязанца Виктора Атласова. С 2015 года он стремится без какой-либо технической поддержки в одиночку преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый год Атласов проходил новый этап экспедиции.

Путешествовал рязанец в одиночку. Жил он в палатке. Если требовалось пересечь реку, то делал он это с помощью весельной лодки, без использования мотора. Порой ему приходилось выгребать против сильного течения и при встречном ветре несколько сотен километров. Приходилось преодолевать бури на сухопутных маршрутах, бороться с тяжелой простудой, долго ждать хорошей погоды. Встречал путешественник на своем пути разных диких животных: медведей, диких оленей, овцебыков, серых гусей.

Сейчас Виктор Атласов находится в Тикси (поселок в Якутии). Он вернулся из финального стокилометрового перехода к реке Лене. Это мировое достижение, к которому рязанец стремился всю свою жизнь.

Когда Виктора Атласова спрашивали, зачем ему нужны все эти трудности, для чего он отправляется в опасный и долгий путь, он говорил: «Я иду за Богом! Там, на Севере, когда ты один на один с первозданной природой, присутствие высшей силы ощущается особенно отчетливо. Душа очищается, суета в мыслях уходит. Кто не верит – может попробовать…»

А еще он всегда подчеркивал: «Завершить маршрут – это не просто моя мечта. Это будет настоящее мировое достижение, и я хочу, чтобы оно принадлежало рязанцу».

Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"
Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"
Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"
Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"
Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"
Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут "Полярная Россия"

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