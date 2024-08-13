Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия»

Землепроходец Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия» 13 августа. Об этом сообщают специалисты Рязанского музея путешественников.

«Полярная Россия» — это авторский экспедиционный проект 68-летнего рязанца Виктора Атласова. С 2015 года он стремится без какой-либо технической поддержки в одиночку преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый год Атласов проходил новый этап экспедиции.

Путешествовал рязанец в одиночку. Жил он в палатке. Если требовалось пересечь реку, то делал он это с помощью весельной лодки, без использования мотора. Порой ему приходилось выгребать против сильного течения и при встречном ветре несколько сотен километров. Приходилось преодолевать бури на сухопутных маршрутах, бороться с тяжелой простудой, долго ждать хорошей погоды. Встречал путешественник на своем пути разных диких животных: медведей, диких оленей, овцебыков, серых гусей.

Сейчас Виктор Атласов находится в Тикси (поселок в Якутии). Он вернулся из финального стокилометрового перехода к реке Лене. Это мировое достижение, к которому рязанец стремился всю свою жизнь.

Когда Виктора Атласова спрашивали, зачем ему нужны все эти трудности, для чего он отправляется в опасный и долгий путь, он говорил: «Я иду за Богом! Там, на Севере, когда ты один на один с первозданной природой, присутствие высшей силы ощущается особенно отчетливо. Душа очищается, суета в мыслях уходит. Кто не верит – может попробовать…»

А еще он всегда подчеркивал: «Завершить маршрут – это не просто моя мечта. Это будет настоящее мировое достижение, и я хочу, чтобы оно принадлежало рязанцу».