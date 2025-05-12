«Пустим по кругу»: екатеринбурженке, которую избил кавказец, поступают угрозы

Курьер из Екатеринбурга, на которую напал водитель Mercedes Тимур Мусаев, начала получать угрозы, пишет E1.RU.

Отправитель сообщений назвал себя братом подозреваемого. Он призвал девушку забрать заявление из полиции.

«Если не решишь этот вопрос, можешь сразу пристегиваться, приедут братья из аула и утащат тебя туда, и по кругу пустят», — говорится в сообщении.

Также девушку назвали «крысой», «шельмой», «гадиной» и «тварью».

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На Мусаева возбудили дело по статье «Хулиганство», его задержали.

При этом его подруга утверждает, что курьер сама спровоцировала мужчину. Так, она перегородила дорогу Mercedes, обзывала Тимура и пнула его в ногу.