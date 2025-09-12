Представьте: вы сдаёте квартиру приличному, вежливому мужчине из Средней Азии. Подписан договор. Внесён залог. Первый платёж получен. Всё как по учебнику. А через неделю вы приезжаете — и видите: на кухне варится плов на десятерых, в коридоре спят незнакомые люди, а в ванной кто-то моет туфли… в трусах.

Вы пытаетесь выселить — вам отвечают: «Мы уже позвали земляков. Попробуй».

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен. Подробности рассказал «Царьград».

Новый закон: прописка без спроса — и выселение почти невозможно

С 2025 года вступили в силу поправки, которые изменили правила игры. Теперь арендатор может прописать в вашей квартире ребёнка или опекаемого родственника — без вашего согласия. Да-да, вы прочитали правильно. Достаточно, чтобы родитель был зарегистрирован — и ребёнок автоматически получает право на жильё.

А дальше — суд. И Фемида, как правило, встаёт на сторону несовершеннолетнего. Нет другого жилья? Значит, остаётся. А с ним — и родитель. А с родителем — и тётя, и дядя, и двоюродный брат. Потому что «мы все одна семья».

«Пустил одного — заселил кишлак. Ловушка захлопнулась», — говорит эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Метод Чупик»: как шантажировать хозяина до регистрации

Самое страшное — мигранты не просто пользуются законом. Их этому учат, пишет автор статьи. Главный «гуру» — Валерия Чупик, гражданка Узбекистана, получившая в России статус беженца, а потом — высланная с запретом на въезд до 2051 года. Но её лекции живы. И работают.

Алгоритм простой и жестокий:

Подписали договор? Отлично.

Сразу делаете селфи с хозяином — в халатике, за плитой, с пловом.

Муж моет туфли — снимаем на камеру. В интерьере. Чтобы было видно — вы здесь живёте.

На 7-й (или 15-й, или 30-й) день подходите к владельцу и говорите:

«Иван Иваныч, сейчас пойду в миграционку — и вас оштрафуют на 400 тысяч. Выбирайте: штраф или регистрация».

И большинство выбирает регистрацию. Потому что 400 тысяч — это много. А статья 322 УК («Организация незаконной миграции») теперь грозит не только штрафом — но и тюрьмой до 5 лет.

«Бывают идиоты — таких просто меняйте. Остальные зарегистрируют», — наставляла Чупик.

Хозяин — заложник. Суд — не спасение

Даже если вы обнаружили подвох — выселить жильцов до окончания срока договора можно только через суд. А если они платят (хоть копейки), не ломают мебель и не поджигают дом — суд встанет на их сторону.

Вы не можете прийти с проверкой, когда их нет дома. Не можете сменить замок. Не можете отключить свет. Вы — собственник, но ваше жильё перестаёт быть вашим.

Риэлторы бьют тревогу: в Москве мигранты занимают 85% эконом-сегмента. Дворы превращаются в гетто: шум, мусор, драки, запахи, толпы.

В Госдуме пытались ввести ограничения:

— только официальные договоры,

— максимум 1 год аренды,

— запрет на субаренду,

— штрафы за нарушения.

Но законопроекты «заглохли». Бюрократия. Лобби. Безразличие.

А пока — выбор у хозяев один:

Либо сдавать мигрантам — и рисковать стать заложником.

Либо вообще не связываться — и терять доход.

Послесловие: от «бедной лисички» — к бездомному зайчику

Раньше мигранты просили: «Пустите погреться».

Сейчас они говорят: «Выбирайте — штраф или регистрация».

Раньше хозяин был хозяином.

Сейчас — он проситель. Просит у жильцов: «Не шумите, не мусорьте, не приводите ещё десятерых».

Закон, который должен был «вывести аренду из тени», превратился в инструмент захвата. И пока государство молчит — люди учатся защищаться единственным способом:

Не пускать. Не подписывать. Не рисковать.

Потому что сегодня ты — добрый собственник.

А завтра — бездомный зайчик, которого «лисичка» выгнала из собственной избушки.