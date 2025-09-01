«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента Ильхама Алиева во время саммита ШОС в Китае.

Журналиста возмутило, что он решил поздравить Пакистан с победой над Индией.

«Тебя позвали на приличное мероприятие, где за один стол ради общего будущего садятся вчерашние противники. А ты грязным шампуром начинаешь ковырять их уже подзажившие раны», — написал Коц.

Военкор сравнил Алиева с «козлом, которого пустили в огород».

По его словам, Индия поступила правильно, если и правда наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества.