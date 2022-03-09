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Среда, 9 марта, 2022

Пункты КВЦ в Рязани прекратили приём платежей за газ

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Пункты КВЦ в Рязани прекратили приём платежей за газ

7info

С 6 марта пункты КВЦ в Рязани прекратили приём платежей от населения за газ, сообщает сайт муниципального предприятия.

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Причина — расторжение договорных отношений с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

— МП «КВЦ» вынуждено прекратить приём платежей населения за услугу «газоснабжение» ввиду отсутствия законных оснований, — сообщает сайт предприятия.

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