Пудов день 28 апреля: что нельзя и нужно делать в этот день

28 апреля – Пудов день. Серьёзно наши предки относились в исполнению различных заветов в этот день. А ещё прислушивались к различным приметам, с помощью которых можно было не только предсказать грядущий урожай, но и свою судьбу.

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В этот день православная церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали христианство.

Что можно и что нельзя делать в Пудов день?

Главным запретом для этого дня является тяжёлый труд с утра и до поздней ночи. Если сильно загрузить себя и не прерываться даже на обед, в дом обязательно войдут неприятности.

28 апреля запрещается ломать ветки рябины. Наши предки считали, что тот, кто ослушается этого указания, будет страдать от сильной болезни.

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Запрещено в этот день переносить пчёл с мест их зимовки в улей. Если этот запрет нарушить, то случится неприятное событие.

В этот день запрещается есть яйца, которые снесла чёрная курица. Из-за этого могут начаться проблемы со зрением.

Не вытряхивайте 28 апреля матрасы и подушки. Иначе вытрясете своё счастье. А ещё не стоит никому давать в этот день в долг деньги.

28 апреля наши предки шли осматривать пасеки. В случае наступления ранней весны первые ульи могли поставить уже в Пудов день.

На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда

Народные приметы 28 апреля

Если перед восходом солнца пчёлы особенно активны, случится сильный дождь;

Если пчёлы норовят ужалить — будет засуха;

Ворона каркает – к неприятностям, кричит над домом – к несчастью;

Много сока из берёзы течет – к поздней осени.

Именины 28 апреля отмечают Анастасия, Василиса, Лукьян, Виктор, Андрей, Трофим, Федор, Аристарх, Кондрат, Севастьян

Сон в ночь с 27 на 28 апреля вещий. В народе говорят, что он исполнится на двадцать четвертый день. Важно и то, что вам приснилось. Правильная трактовка снов этого дня даст вам скрытые подсказки.