Псковское радио заработало в подшефном региону районе Херсонской области

Псковская радиостанция «Седьмое небо» заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.
Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат «настройку» системы здравоохранения и транспортного обеспечения.