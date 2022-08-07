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Псковское радио заработало в подшефном региону районе Херсонской области

Изображение D Thory с сайта Pixabay

Псковская радиостанция «Седьмое небо» заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM», — написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.

Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.

Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат «настройку» системы здравоохранения и транспортного обеспечения.

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