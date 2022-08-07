Псковское радио заработало в подшефном региону районе Херсонской области

«Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM», — написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.