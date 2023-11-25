Суббота, 25 ноября, 2023
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Псковская мать жила с трупами своих детей, чтобы не терять пособия

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Жительница Псковской области три месяца скрывала смерть троих детей и жила с их трупами, чтобы не терять пособия от государства пишет SHOT.

Их тела нашли ее мать-пенсионерка и старший 12-летний сын. Злоумышленницу не смущал даже жуткий запах в квартире.

На допросе мать путалась в показаниях. Сначала она заявила, что дети умерли во сне. Потом она утверждала, что они умерли от голода, так как у нее не было денег на продукты.

Женщине назначили психиатрическую экспертизу. Выжившую пятилетнюю дочь планирует забрать к себе отец.

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