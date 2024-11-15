Психолог Александра Миллер поделилась мнением о том, какие внешние черты в мужчинах часто привлекают женщин. В беседе с NEWS.ru она отметила, что у популярного американского актера Джона Красински есть как раз эти качества, что и сделало его выбором журнала People для титула «самого сексуального мужчины 2024 года».

По словам Миллер, Красински — типичный «альфа-самец»: у него широкий торс, мужественное лицо, характерный волевой подбородок, что считается классическим эталоном мужской привлекательности.

Миллер также уточнила, что вкусы женщин разнообразны: наряду с типажом «альфа-самца» многих привлекают утонченные, худощавые мужчины. Она предполагает, что предпочтения могут формироваться под влиянием первых романтических и сексуальных впечатлений.

Красински, добавила Миллер, оказался столь популярным среди женщин не только благодаря внешности. Важную роль сыграли и личные качества актера: он добр, обладает творческой профессией, совмещая актерство с режиссурой, и, по словам психолога, «пропагандирует семейные ценности», что тоже высоко ценится многими женщинами.