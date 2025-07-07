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Психолог Решетов: расставание с любимым человеком вызывает сильный стресс и боль

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Расставание с любимым человеком — тяжелый этап, который затрагивает не только эмоции, но и физическое состояние. Психолог Павел Решетов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему разрыв отношений вызывает сильный стресс и как с ним справиться. По словам специалиста, потеря близкого человека запускает процесс адаптации мозга, который требует времени и осознанных действий.

Человек, переживающий расставание, часто сталкивается с бессонницей, потерей аппетита или, наоборот, перееданием. Могут появляться головные боли или мышечное напряжение. Это связано с тем, что мозг ищет способы справиться с новой реальностью. Решетов подчеркивает: такие реакции нормальны, но их можно облегчить с помощью специальных техник.

Техника 1: Анализ мыслей на бумаге

Один из способов справиться с негативными эмоциями — выписать все мысли, связанные с расставанием. Например, страхи одиночества или убеждение, что больше не встретите любовь. Психолог советует задать себе вопросы: «Правда ли, что я никому не нужен?», «Неужели я больше никого не встречу?».

Каждый пункт нужно проанализировать и переформулировать в позитивное утверждение. Например, вместо «Я останусь один» можно сказать: «Я открыт к новым знакомствам и найду свою любовь». Такой подход помогает переосмыслить ситуацию и поверить в новые возможности. По словам Решетова, это первый шаг к восстановлению.

Техника 2: Проживание воспоминаний

Если мысли о прошлом не отпускают, психолог рекомендует осознанно вернуться к болезненным моментам. Достаточно сесть в спокойной обстановке и вспомнить детали событий, связанных с расставанием. Это помогает «закрыть» эмоциональную привязку к прошлому.

Решетов поясняет: важно признать, что близкого человека больше нет рядом, даже если он жив. Осознание потери — ключ к началу новой жизни. Человек должен понять свои чувства и принять их, чтобы двигаться дальше.

Техника 3: Новый режим и интересы

Чтобы быстрее восстановиться, психолог советует минимизировать контакты с бывшим партнером. Постоянное общение только усиливает боль и мешает адаптации. Вместо этого стоит сосредоточиться на себе: составить четкий режим дня, включить в него прогулки, спорт или хобби.

«Наша задача — наполнить жизнь яркими красками», — говорит Решетов. Новые интересы, будь то кулинария, путешествия или творчество, помогают отвлечься и вернуть радость. Например, можно записаться на курсы, о которых давно мечтали, или попробовать новое увлечение.

Почему это работает

Техники, предложенные психологом, основаны на принципах осознанности и перепрограммирования мышления. Анализ мыслей помогает избавиться от иррациональных страхов, проживание прошлого снижает эмоциональную нагрузку, а новый режим дня создает основу для стабильности. Эти шаги позволяют человеку почувствовать контроль над своей жизнью и вернуть уверенность.

Расставание — болезненный процесс, но с помощью простых техник можно облегчить адаптацию. Выписывание мыслей, осознанное проживание прошлого и поиск новых интересов помогают справиться с утратой. Как отмечает Павел Решетов, главное — поверить в возможность новой счастливой жизни.

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