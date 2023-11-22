Психолог рассказал, как можно распознать мужчину-изменника

Психолог Артур Вафин рассказал, по каким признакам можно распознать измену.

Специалист отметил, что странное поведение человека – это уже повод задуматься. Так, одна из клиенток уличила мужа в измене с помощью фильма.

«Стал дергаться глаз во время просмотра фильмов с элементами откровенных сцен. Условно, увидел, как Леонардо Ди Каприо пишет портрет обнаженной Кейт Уинслет, — сразу дергается глаз», — рассказал собеседник в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также признаком измены может стать резкое изменение привычек, подчеркнул Вафин.

Особое внимание стоит обратить и на то, что не связано с личной жизнью. Например, на здоровье или документы.