Четверг, 14 декабря, 2023
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Психолог раскрыла секреты грамотного планирования дел перед Новым годом

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Изображение от cookie_studio на Freepik
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Психолог Иляна Копылова рассказала, как не выгореть в потоке дел перед Новым годом.

Для того, чтобы сохранить спокойствие в предновогодней суете, нужно составить реалистичный список дел и понять, сколько времени на их выполнение потребуется.

«Если на рабочий проект нужен месяц, не пытайтесь закрыть его за десять дней до Нового года», — пояснила Копылова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также, подчеркнула психолог, не стоит пытаться сделать все идеально и не бояться отложить дела на следующий год, если вдруг что-то не успеваете.

Главное, подытожила Копылова, не вгонять себя в рамки и не требовать от себя всего и сразу. Не отдыхать и пытаться успеть все – верный путь к выгоранию.

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