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Фото: Midjourney
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Психолог раскрыла фразы, способные заменить подарок на 14 февраля

Алексей Самохин

Психолог Екатерина Корендясева рассказала NEWS.ru, что нежные и искренние слова могут стать достойной альтернативой материальному подарку. По её мнению, вербальное выражение чувств особенно важно для тех, кто ценит эмоциональную близость.

«Если человек ценит эмоциональную близость, прикосновения и слова, а не материальные знаки внимания, то важнее будет не сам подарок, а то, что вы говорите и как это делаете. В таких случаях можно заменить подарок словами благодарности, восхищения, признания значимости партнера в вашей жизни», — пояснила Корендясева.

Она привела примеры таких фраз:

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— «Спасибо, что ты есть в моей жизни. Это для меня очень ценно».

— «Я восхищаюсь твоей добротой и умением поддерживать меня».

Психолог подчеркнула, что искренность в таких моментах играет ключевую роль. «Главное — не просто говорить, а вкладывать в слова настоящие эмоции. Бездушные пожелания вроде „счастья, здоровья, удачи“ не создадут близости, а вот персональные слова, обращенные конкретно к вашему партнеру, помогут выразить искренность и любовь», — резюмировала она.

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина, праздник влюблённых.

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