Психолог предложил запретить родителям пользоваться соцсетями в присутствии детей

Чтобы уберечь детей от зависимости от гаджетов, родителям нужно самим перестать пользоваться социальными сетями в их присутствии. Такое мнение высказал изданию «Абзац» член Ассоциации психологов Илья Ломейко. Он считает, что дети просто берут пример со взрослых, которые предпочитают «залипать» в телефон вместо того, чтобы проводить время со своими детьми.

По словам эксперта, многие родители используют смартфоны и планшеты как «игрушку», чтобы занять ребёнка и освободить себя. Психолог отметил, что в современном мире у большинства взрослых нет ни времени, ни желания тратить его на постоянное отвлечение ребёнка другими способами. Поэтому они выбирают самый простой и удобный для себя вариант — вручить ребёнку гаджет.

Ломейко добавил, что сегодняшние дети рождаются в век технологий и с ранних лет умеют пользоваться ими. Это не просто мода, а новый этап развития цивилизации, который сильно отличается от того, что было 20–50 лет назад. Раньше дети играли на улице, но сейчас, из-за вопросов безопасности, они всё чаще остаются дома и мало общаются со сверстниками.