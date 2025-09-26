Психолог объяснила, почему татуировки могут быть признаком проблем

Чрезмерное увлечение татуировками и пирсингом может указывать на недостаток внимания или даже на определённые расстройства личности. Об этом заявила клинический психолог Юлия Королева. В некоторых сферах людей с большим количеством модификаций тела могут не принять на работу из-за вероятных психологических проблем.

Хотя татуировки часто являются способом самовыражения, особенно у подростков, их чрезмерное количество может служить тревожным сигналом.

Королева пояснила, что наличие большого числа татуировок психиатры часто рассматривают как склонность к аддиктивному поведению (зависимостям). Это также может говорить о стремлении к привлечению внимания, вплоть до нарциссического поведения; импульсивности и неспособности думать о последствиях.

Психолог отмечает, что трудности с принятием собственной внешности могут проявляться через различные способы её изменения. К таким методам Королева относит не только полное покрытие тела татуировками (включая лицо), но и чрезмерное использование «уколов красоты», которые могут привести к неузнаваемости. Такое стремление к радикальному внешнему изменению может расцениваться как нарушение идентификации.

Юлия Королева подытожила, что общество, как правило, негативно относится к людям с огромным количеством татуировок или пирсинга.