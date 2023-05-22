Далеко не многие россияне могут похвастаться большими зарплатами. Психолог Вероника Томилина уверена, что в некоторых случаях причина «блоков» на хороший заработок кроется в личных страхах человека. Эксперт в интервью порталу «А теперь внимание!» назвала шесть моментов, которые стоит проработать, чтобы выйти из кабалы бедности.

Во-первых, проблема может крыться в банальном обесценивании своих успехов и способностей. В таких случаях у людей часто отсутствует гармония с собой. Всю свою значимость он будет показывать дорогой одеждой, аксессуарами, что сильно будет мешать материальному росту.

Во-вторых, дело может быть в отсутствии чувства свободы. Часто мешает развиваться боязнь осуждения и порицания со стороны общества. В-третьих, мешать может жадность. Не нужно считать каждую копейку и пытаться сэкономить на всем подряд. Подобная блокировка денежного потока свидетельствует о «дефиците» внутри личности, с которым нужно бороться.

Гордыня тоже становится преградой для достижения материального успеха. Излишнее высокомерие может помешать выстроить благоприятные отношения с собой, ближними, коллегами. Горделивых людей не любят, а, значит, шансов найти хорошую работу или получить рекомендацию становится меньше.

Также Вероника Томилина видит «блоки» на большой заработок в жадности, которая перекрывает финансовые потоки, в привычке конкурировать с окружающими и в зависти.