Психолог назвала неочевидные признаки, по которым можно понять, что мужчина изменяет 

Стремление мужчины скрыть свой телефон, изменение манеры речи и внезапно появившаяся внимательность к внешнему виду могут служить неочевидными сигналами неверности в браке. Об этом «Абзацу» рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

По словам эксперта, женатый мужчина, строящий отношения на стороне, не всегда способен контролировать изменения в своём поведении, и со временем эти странности могут только накапливаться.

Язык и общение

Следует обратить внимание на мелочи, связанные с речью и общением:

Новые словечки и сленг. Если мужчина вдруг начал употреблять несвойственные ему выражения или сленг, взятый «неведомо откуда», это может указывать на то, что он проводит время в новом для себя обществе.

Изменение стиля ответов. Стандартный ответ «Как прошёл день?» может измениться: изменщик либо начинает отвечать слишком развёрнуто и детально (чтобы заполнить паузу и избежать неловкости), либо, наоборот, слишком ёмко, опасаясь проговориться.

Признаки по поведению

Неверность может проявляться и в физических, поведенческих сигналах:

Святыня-телефон. Если мужчина превратил свой телефон в «святыню», держит его при себе и во время переписок его плечи напряжены, это может быть сигналом неверности.

Внезапная смена имиджа. Если он вдруг купил новое нижнее бельё, записался в зал или сменил парфюм, хотя ранее не отличался такой внимательностью к деталям, «скорее всего, он вам изменяет», — объяснила Миллер.

Психолог советует женщинам в случае возникновения подозрений отказаться от идеи проверять телефон супруга.

Лучшим способом разрешить ситуацию эксперт считает доверительный, сдержанный разговор, в котором женщина прямо расскажет о своих страхах и опасениях. Бегство от проблемы и нежелание слышать свою интуицию, по словам Миллер, могут окончательно подорвать брак.