Психолог нашёл неочевидную опасность в песнях Надежды Кадышевой

Ансамбль «Золотое кольцо» с Надеждой Кадышевой снова на пике популярности — билеты на концерты раскупают мгновенно, а хиты бьют рекорды по прослушиваниям.

Особенно популярны песни «Широка река» и «Я не колдунья», в которых поднимается тема измен. Эти композиции активно расходятся в социальных сетях и стали вирусными среди молодежи.

Психолог Сергей Костеренко в беседе с «Абзацем» предостерег: подобные песни могут нести потенциальную угрозу для подрастающего поколения.

«Молодежь редко вникает в текст, но выхватывает из песен ключевые фразы, которые затем оседают в подсознании. Такие формулировки могут начать восприниматься как норма. Люди склонны проецировать содержание любимых песен на свою жизнь. Существует понятие самосбывающегося пророчества — человек через искусство может запрограммировать себя на определённый сценарий. Те, кто поёт вместе с Кадышевой про несчастную любовь, могут накликать беду. От таких песен у нас [в стране] 70% разводов», — считает эксперт.

В 2025 году Надежде Кадышевой удалось поймать вторую волну популярности. Это вдохновило ансамбль «Золотое кольцо» на смелый шаг — в следующем году коллектив планирует собрать стадион «Лужники», рассчитанный на 81 тысячу зрителей.

Также стало известно, что резко возрос спрос на выступления группы. По данным источников, гонорар коллектива увеличился почти в пять раз за последние месяцы. Сейчас стоимость одного выступления «Золотого кольца» составляет около 20 миллионов рублей.