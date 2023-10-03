Психолог Нарутович назвала признаки депрессии у пожилых людей

Депрессия — сложный недуг, который встречается не только у трудоспособного населения, но и у пожилых людей. Особенно этому заболеванию подвержены одинокие пенсионеры. Главные признаки, указывающие на депрессии у них, рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Надежда Нарутович.

По словам специалистов, если заметить у пенсионера некоторые особенности поведения, можно выявить и предупредить развитие депрессии. Если родственники замечают что-то из перечисленного, Нарутович советует обратиться за помощью к психологам. Так, на депрессию указывает нежелание заботиться о себе. Пенсионеры в депрессивном состоянии часто оставляют грязную посуду на столе, не убирают жилище, редко меняют одежду. При этом физическое недомогание они не испытывают.

Ещё один признак депрессии — просмотр большого количества фильмов и сериалов. Причём в депрессивном состоянии пожилой человек может удариться в старые фильмы. Таким образом, они мысленно возвращаются в прошлое.

Надежда Нарутович предупреждает, что в такой ситуации не стоит помогать бабушке или дедушке самостоятельно. Ни в коем случае нельзя прибегать к народной медицине и странным советам из интернета. По её словам, дети и родственники практически бессильны в борьбе с депрессией. Настоящую помощь может оказать только квалифицированный специалист.

— При этом есть способы облегчить состояние пожилых людей. Нужно сфокусировать их на каком-то хобби, например, на работе в огороде и саду, на вязании. Также помогут поездки за город или посещение интересных мероприятий, — рассказала эксперт.