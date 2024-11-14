Четверг, 14 ноября, 2024
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Психолог Дугенцова рассказала, что значат тату нового главы Пентагона Хегсета

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Алексей Самохин

Наличие у нового главы Пентагона Пита Хегсета множества татуировок может говорить о склонности к аутоагрессии. Об этом aif.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, чаще всего большое число татуировок у человека показывает, что в его жизни не хватает ярких ощущений. Изображения, связанные с армией, означают, что ему не хватает этих историй, возможно, указывают на желание самоутвердиться.

Изображения христианской тематики на теле главы Пентагона эксперт связывает с нехваткой веры, желанием напомнить себе о важности посещать церковь.

Также татуировки могут быть напоминанием о каком-то событии или показывать скрытые желания. В частности, надпись «We the People» на правом предплечье, которая является первыми словами Конституции Америки, может показывать желание попасть в политику.

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