Психолог Чернышева объяснила, почему взрослые мужчины встречаются с молодыми девушками

В наше время отношения между мужчиной и девушкой, которая заметно младше него, не редкость. Почему состоявшиеся мужчины обращают внимание на молодых девушек, объяснила клинический психолог, психотерапевт, преподаватель международного института Smart Анна Чернышева «Газете.Ru».

Психолог называет несколько причин такого поведения у мужчин.

Первая причина — традиции, стереотипы и «трофейный» эффект. В истории можно встретить множество случаев, когда рядом с успешным мужчиной, защитником, кормильцем находится молодая, красивая спутница. Современные исследования показали, что наличие молодой партнерши часто ассоциируется с демонстрацией статуса (Buss & Schmitt, 1993).

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Вторая — необходимость повысить самооценку, получить внешние аплодисменты. Мужчина, как и многие люди, нуждается в признании, а такой комплимент, как: «О, у тебя такая молодая спутница!» подтверждает несомненные таланты и привлекательность мужчины.

«Ирония в том, что за попыткой быть всегда на пике формы иногда оказывается стремление спрятать неуверенность, которую никакие тренды не скроют», — отметила психолог.

Третья причина — энергия и свежесть: «новизна» спасает от рутины. После длинного и тяжелого рабочего дня приятно вернуться домой, где тебя с радостью и безграничными амбициями встречает девушка. Разве можно устоять перед таким антивирусом для души?

«Конечно, свежесть и молодость придают отношениям энергию, которой так не хватает в повседневной серой жизни. Однако стоит задуматься: а не превращается ли эта «новизна» в вечное новогоднее чудо, которое рано или поздно угаснет?» — посоветовала задуматься Анна Чернышева.

Есть поговорка «Любовь не знает границ», однако когда дело доходит до создания семьи, разница в возрасте может сыграть роль в превращении семейной жизни в настоящую головоломку. Разные жизненные этапы, приоритеты, культурные предпочтения приводят к проблемам и ссорам.