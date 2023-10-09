Психические расстройства при сахарном диабете 2-го типа — довольно распространенные явления, сообщила специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

По статистике, это примерно 30% от всех больных сахарным диабетом. Сопутствующая психопатологическая симптоматика укорачивает продолжительность жизни больных. Самым безобидным, на первый взгляд, является мягкое когнитивное расстройство, которое наиболее часто сопровождает сахарный 2 типа.

Причем при наблюдении за пациентами с сахарным диабетом эндокринологам достаточно трудно выявить эти изменения в психике. В беседе необходимо обратить внимание на поведение пациента, на спутанность речи, нарушения мышления и памяти. Провести тестирование с помощью шкалы ММSE (шкала оценки психического статуса). Определив степень когнитивного расстройств, эндокринолог направляет его к психиатру. Желательно не допустить прогрессирование болезни и при подозрении на деменцию вовремя провести диагностику, используя МРТ головного мозга и УЗ-диагностику магистральных сосудов головы и шеи, и вовремя начать лечение у психиатра.

Также у больных сахарным диабетом 2 типа часто встречаются аффективные расстройства или расстройства настроения. Такие изменения наблюдаются в непосредственной связи с когнитивным дефицитом или психическим стрессом. Такое состояние определяется скрининговыми обследованиями, которые позволяют дать клиническую оценку пациента. Кроме тестов, психиатр обращает внимание на характер эмоций, активность, протекание когнитивных процессов. При наличии депрессии при сахарном диабете 2 типа наблюдаются следующие признаки: тоска, утрата интересов, нарушение сна или, наоборот, сонливость, отсутствие энергии.

Еще одним из изменений в психики являются мании и гипомании. Когда у пациентов отмечаются следующие признаки: повышенный фон настроения, независящий от обстоятельств: эйфория, расторможенность влечений, суетливость, усиление либидо. Таким образом, при расстройствах настроения на первый план могут выходить нарушения, которые прямо не относятся к эмоциональной сфере. Они проявляются в нарушении когнитивных процессов, психомоторики, а также в общем соматическом состоянии пациента.

Тревожные расстройства. Нередкое явление людей, больных сахарным диабетом 2 типа. В эту категорию входит обширная группа психопатологических состояний. В клинических проявлениях, которых ведущее место занимает патологическая тревога. Как правило, она провоцируется жизненными обстоятельствами и затрудняет адаптацию. Препятствует ориентиру в пространстве, не контролируется человеком и изматывают его. Такие расстройства могут сочетаться с манией и аффективными состояниями. Плюс вегетативные симптомы: постоянная тахикардия, повышенная потливость, сухость слизистых, затруднение дыхания, тошнота, кишечный дискомфорт, озноб.

В диагностики нарушения психики при сахарном диабете важно сотрудничество эндокринологов и психиатров. И раннего обнаружения первых признаков у пациента, чтобы начать лечение, и не допустить более тяжелых случаев.