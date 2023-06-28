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Психиатр-нарколог поставил диагноз певцу Шарлоту

7info
Image by pressfoto on Freepik

Певец Эдуард Шарлот может страдать расстройством личности, рассказал «Абзацу» психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, по этой причине артист мог сжечь российский паспорт, без которого не может покинуть аэропорт Армении.

Для людей с расстройством характерны демонстративные выходки и необдуманные поступки. Возможно, Шарлот хочет получить одобрение определенных кругов. Например, для поездки в США.

Казанцев отмечает, что ставить диагноз на расстоянии нельзя, это всего лишь предположения.

— Скорее всего, это не психическое заболевание, а его действия можно объяснить расстройством личности, — сообщил специалист.

Шарлоту может помочь психотерапия и медикаментозное воздействие.

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