Психбольница объяснила закупку 20 тыс пачек сигарет пользой для пациентов

Томская клиническая психиатрическая больница в 2025 году закупила 20 тысяч пачек сигарет на сумму 3,1 млн рублей. В облздраве пояснили, что табак был необходим для пациентов, чтобы избежать ухудшения их психического здоровья. Об этом пишет ТАСС.

По данным медиков, запрет на курение для людей с психическими расстройствами может значительно усугубить их состояние из-за дополнительного стресса.

Сигареты закупались только по заявкам пациентов и под строгим контролем врачей и медсестёр. Это делалось для того, чтобы контролировать объём и возможность приобретения табака.

В пресс-службе облздрава подчеркнули, что бюджетные средства на эти цели не использовались. Закупка и продажа сигарет осуществлялись по регулируемым ценам и были полностью отражены в системе цифровой маркировки «Честный знак».

В настоящий момент в больнице не осталось нереализованных сигарет, и новые закупки пока не планируются.