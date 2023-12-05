Проживший 16 лет в тайге отшельник увидел страшное будущее человечества

Жители современной России совсем недавно узнали историю семьи Антипиных, которая ещё во времена Советского Союза покинула цивилизацию и ушла жить в тайгу. В тайге супруги Виктор (ныне покойный) и Анна прожили 16 лет, у них родились шесть детей. Как выяснилось, решение уйти в глушь пришло главе семейства не просто так. Мужчина обладал даром и видел будущее. Увиденное его совсем не успокаивало.

Как сообщает StarHit, дети Виктора вспоминают, что он мог предсказывать дождь, ветер. Знал какая погода будет на предстоящей неделе.

— Еще батя говорил, что будет всемирный потоп. Поэтому он хотел нас увести повыше от этого потопа. Часто ему снились вещие сны, которые он по-своему истолковывал, — говорит сын отшельника Михаил.

Действительно, у Виктора был необыкновенный дар, который подтверждают и его давние друзья и коллеги. Остались и другие пророчества мужчины, но их тайна пока не разгадана.

Ранее было обнародовано пророчество загадочного старца Зосимы. Он задолго до происходящих сейчас событий предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах. Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население.В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год.

А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая, она случится ровно накануне Дня памяти великомученика Георгия Победоносца. Похожая ситуация произошла в победном 1945 году, тогда Пасху встречали 6 мая.

О судьбах Украины и России говорили многие православные старцы. Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе стран и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило:

— Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.

– Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы, – предупреждал он