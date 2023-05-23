Популярный российский экстрасенс Галина Янко убеждена: занимать президентское кресло Владимир Зеленский будет ещё недолго. Тем временем, в его голове есть несколько желаний, которые, увы, глава киевского режима не в силах воплотить.

– По картам выпадает, что сам Зеленский хочет поскорее закончить весь военный конфликт и рад был бы приехать на переговоры даже в Москву, – считает Янко.

Так как управляют президентом Украины стороны Запада, сделать он это не в силах.

Ранее популярный пророк-математик смог рассчитать, когда на Украине сменится власть. Для главы киевского режима Владимира Зеленского финальным и роковым может стать июль 2023 года. В этот месяц он может лишиться президентского кресла. В целом 2023 год будет неспокойным для всего мира, считает Афган. По сравнению с ним даже 2022 год покажется людям стабильным и предсказуемым.

Скорый уход Зеленского также предрекала шаманка Кажетта. Она убеждена, что ситуация на мировой политической арене изменится уже в ближайшее время: свои посты покинут президент Украины Владимир Зеленский, а ещё лидер США Джо Байден.

Для Байдена также есть не самый приятный прогноз: по словам провидицы Инны Мишиной он покинет свой пост с большим позором. На посту президента его сменит женщина.