Провидица Кажетта рассказала, как пережить негативное влияние ретроградного Юпитера

4 сентября Юпитер начал своё ретроградное движение, которое продлится вплоть до конца 2023 года. Крупнейшая планета солнечной системы будет двигаться в обратном направлении в 8 доме созвездия Тельца. О том, какие опасности несёт ретроградность Юпитера и как пережить его негативное влияние, журналу lisa.ru рассказала популярная провидица Кажетта Ахметжанова.

По её словам, энергия Тельца при ретрограде начнёт «зеркалить», именно поэтому в этот период важно очень ответственно относиться к финансам. Есть вероятность, что расточительство и легкомыслие приведут к большим потерям, а ещё спровоцировать конфликты с партнёрами деловыми и романтическими. Амбиции заработать больше удастся удовлетворить только в случае собранности и контроля гордыни. Алчность и отсутствие планирования обязательно станут причиной краха. Например, самоуверенность перекроет пути к возможностям.

Ретроградный Юпитер будет покровительствовать в ближайшие месяцы с тем, кто трудолюбив и упорен. Кроме того, наступает удачное время для тех, кто готов осмыслить и обдумать новые пути и перспективы. При этом в период ретро Юпитера важно все подвергать сомнению: собирать информацию из разных источников и расширять свое мировоззрение.

8-й дом, как отмечает шаманка Кажетта, в астрологии символизирует Смерть. Но не стоит пугаться! В первую очередь, это говорит о предстоящих трансформациях. В период ретроградного Юпитера у многих возникнет твёрдое желание поменять свою жизнь в корне. Можно попробовать всё начать с чистого листа.

— С одной стороны, так энтузиазм — это хорошо. С другой — важно не упасть в эйфорию и всегда контролировать свое стремление к переменам, — пишет Ахметжанова.

Если действовать спонтанно, можно легко зайти в тупик. В этом моменте даёт о себе знать влияние лунного узла Раху. Чтобы свести к минимуму ее риски, важно найти баланс между «я точно знаю, что делать» и «насколько мне это нужно».

Также в период 118 дней ретроградный Юпитер может вызвать чувство беспечности и небрежности. Так что осмотрительность и внимательность пригодятся еще и поэтому. Желательно избегать рискованных и спонтанных решений.