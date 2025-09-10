Среда, 10 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Интересное

Провидица Янко предсказала приезд Зеленского в Москву, разворот Европы и приход осознания к Украине

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Спецоперация на Украине продолжается. Ходит много разговоров о мире. Кроме того, делаются конкретные шаги для его достижения, но европейские покровители Незалежной делают всё, чтобы оттянуть финал конфликта. Как пример – ситуация с дронами, которая произошла в Польше в ночь на 10 сентября.

Известный экстрасенс Галина Янко обращает внимание: враги России в последние годы делают всё возможное, чтобы продлить СВО. Но долго затягивать процесс у них не получится. О том, когда закончится СВО на Украине, Янко рассказала корреспондентам Московского комсомольца.

Она предсказывает, что события в ближайшее время будут разворачиваться стремительно. Произойдёт то, что в какой-то момент казалось немыслимым. Например, провидица обещает приезд Владимира Зеленского, просроченного президента Украины, в Москву.

– Зеленский в данный момент говорит, что не приедет в Москву, – продолжает Галина. – Не хочет, но приедет. Некуда ему деваться будет, – говорит ясновидящая.

Провидица Янко предсказала приезд Зеленского в Москву, разворот Европы и приход осознания к Украине В ближайшее время ситуация с СВО в корне поменяется.
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Также она указывает на то, что Европе в определённый момент тоже придётся повернуться к России. Хотя на данный момент европейские лидеры такого желания не испытывают.

– Я вижу, что ближайшие полгода займут переговоры, которые сейчас, как вы знаете, идут. Ещё полгода уйдет на восстановление тех отношений, которые были разрушены не по вине России. В течение ближайшего года все уляжется и вернется на круги своя.

Галина Янко уверена, что уже совсем скоро «все слёзы пройдут, все печали уйдут». Россия пойдёт по пути расцветания. Её золотой век уже начался, что станет жить в нашей стране ещё лучше.

– Что касается Украины, то мы всегда были вместе. И никому не удастся нас разлучить. Братский народ все поймет и осознает. Точнее, осознание у него уже наступило, – заключила провидица.

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Общество

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Общество

В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Экономика и бизнес

Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
Интересное

Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян.
Общество

В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда» — место, где сбываются женские мечты

Новый дом строится на улице Новосёлов за сквером в честь генерала Скобелева. В «Полярной звезде» предусмотрено всё, чего хочет современная женщина.
Общество

«Ростелеком» приглашает школьников принять участие в онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи интернет»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте...
Новости мира

Учёные нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголю

Учёные связывают этот феномен с гормональным фоном. Подобная форма руки указывает на высокий уровень тестостерона
Спорт

На стадионе «Рязань-Арена» прошла зарядка с чемпионом, участников приветствовал Павел Малков

В «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.