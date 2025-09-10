Спецоперация на Украине продолжается. Ходит много разговоров о мире. Кроме того, делаются конкретные шаги для его достижения, но европейские покровители Незалежной делают всё, чтобы оттянуть финал конфликта. Как пример – ситуация с дронами, которая произошла в Польше в ночь на 10 сентября.

Известный экстрасенс Галина Янко обращает внимание: враги России в последние годы делают всё возможное, чтобы продлить СВО. Но долго затягивать процесс у них не получится. О том, когда закончится СВО на Украине, Янко рассказала корреспондентам Московского комсомольца.

Она предсказывает, что события в ближайшее время будут разворачиваться стремительно. Произойдёт то, что в какой-то момент казалось немыслимым. Например, провидица обещает приезд Владимира Зеленского, просроченного президента Украины, в Москву.

– Зеленский в данный момент говорит, что не приедет в Москву, – продолжает Галина. – Не хочет, но приедет. Некуда ему деваться будет, – говорит ясновидящая.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Также она указывает на то, что Европе в определённый момент тоже придётся повернуться к России. Хотя на данный момент европейские лидеры такого желания не испытывают.

– Я вижу, что ближайшие полгода займут переговоры, которые сейчас, как вы знаете, идут. Ещё полгода уйдет на восстановление тех отношений, которые были разрушены не по вине России. В течение ближайшего года все уляжется и вернется на круги своя.

Галина Янко уверена, что уже совсем скоро «все слёзы пройдут, все печали уйдут». Россия пойдёт по пути расцветания. Её золотой век уже начался, что станет жить в нашей стране ещё лучше.