Спецоперация на Украине продолжается. Ходит много разговоров о мире. Кроме того, делаются конкретные шаги для его достижения, но европейские покровители Незалежной делают всё, чтобы оттянуть финал конфликта. Как пример – ситуация с дронами, которая произошла в Польше в ночь на 10 сентября.
Известный экстрасенс Галина Янко обращает внимание: враги России в последние годы делают всё возможное, чтобы продлить СВО. Но долго затягивать процесс у них не получится. О том, когда закончится СВО на Украине, Янко рассказала корреспондентам Московского комсомольца.
Она предсказывает, что события в ближайшее время будут разворачиваться стремительно. Произойдёт то, что в какой-то момент казалось немыслимым. Например, провидица обещает приезд Владимира Зеленского, просроченного президента Украины, в Москву.
Также она указывает на то, что Европе в определённый момент тоже придётся повернуться к России. Хотя на данный момент европейские лидеры такого желания не испытывают.
Галина Янко уверена, что уже совсем скоро «все слёзы пройдут, все печали уйдут». Россия пойдёт по пути расцветания. Её золотой век уже начался, что станет жить в нашей стране ещё лучше.