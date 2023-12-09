Провидица из Донбасса предрекла «агонию ВСУ»

О судьбе специальной военной операции на Украине дискутируют как военные эксперты, так и эксперты в области эзотерики. Они предсказывают разные события, но сходятся в одном — финал противостояния уже близок, и Россия выйдет из него абсолютной победительницей. Однако важно помнить: дастся эта победа не так просто, и у вооружённых сил Украины происходящее на фронте вызовет настоящую агонию. Провидица из Донбасса Нионилла Николюк рассказала, каких событий нам стоит ждать уже в ближайшее время.
В интервью «Московскому комсомольцу» экстрасенс заявила: ситуация в зоне СВО продолжит развиваться очень стремительно.
Продолжат расти народные возмущения по поводу происходящего, а ещё люди будут возмущаться бездарным политическим решениям Зеленского.
Напомним, «белый шаман» Коля ранее заявлял: специальная военная операция на Украине в 2024 году, по всей видимости, продолжится. Журналисты МК поинтересовались у провидца, какова судьба СВО в наступающем году:
Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.
А популярный российский нумеролог Кристина Егиазарова оставила свой прогноз по вопросу СВО в эфире канала «Россия 1» на передаче «Прямой эфир». Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.
СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. Украину в свою очередь после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать.
Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.
Ещё один индийский астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции: